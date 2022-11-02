Брянские динамовцы уступили «Уфе»
«Динамо-Брянск» проиграли матч в Уфе и вышли из розыгрыша ФОНБЕТ Кубка России. О результатах встречи рассказали в футбольном клубе.
На стадионе «Нефтяник» в Уфе прошёл матч пятого этапа ФОНБЕТ Кубок России по футболу 2022/23. На поле встретились команды «Динамо-Брянск» и «Уфа».
Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Поражение вывело динамовцев из розыгрыша ФОНБЕТ Кубка России.
Следующий матч «Динамо-Брянск» проведёт в Первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. Динамовцы на выезде встретятся с ФК «Сахалин».
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