Брянские футболисты выиграли матч первенства России

Брянские футболисты выиграли матч с «Муромом» на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске на стадионе «Динамо» прошёл матч в рамках Первенства России среди клубов LEON-Вторая лига. Команда футбольного клуба «ДИНАМО-Брянск» встретились с ФК «Муром». Игра закончилась со счётом 3:0. Победу одержали хозяева поля.

В конце этой неделе брянские футболисты отправятся на «гостевой» матч в город Омск.

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