Брянские футболистки сыграли вничью в Орле в рамках первенства России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошёл матч в рамках всероссийских соревнований по футзалу среди женских команд Первой лиги. Футболистки «ОрёлГУ» на своём поле принимали «Спартак» из Брянска. Игра закончилась со счётом 3:3. Всё три мяча забила в ворота противника Светлана Киселёва.

Эти матчем «Спартак» отнял очки у орловчанок. За три матча до финиша бярнские футболистки сохраняют шансы на призовое место в «турнире семи».