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Три человека пострадали при атаках ВСУ ночью

2026, 17 октября 10:51
Три человека пострадали при атаках ВСУ ночью
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Три человека пострадали при атаках ВСУ ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. 147 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Ночью около села Каташин Новозыбковского района дрон-камикадзе напал на двигавшуюся фуру. Водителя с ранами доставили в больницу.

В Фокинском районе города Брянска беспилотник упал на крышу пятиэтажного дома. Жильцов эвакуировали. Лёгкие осколочные ранения получили два человека. Госпитализация им не потребовалась.

Кроме того, при атаке БпЛА в Советском районе Брянска повреждения получили два легковых автомобиля.

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