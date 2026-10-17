Три человека пострадали при атаках ВСУ ночью

2026, 17 октября 10:51

Три человека пострадали при атаках ВСУ ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. 147 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Ночью около села Каташин Новозыбковского района дрон-камикадзе напал на двигавшуюся фуру. Водителя с ранами доставили в больницу.

В Фокинском районе города Брянска беспилотник упал на крышу пятиэтажного дома. Жильцов эвакуировали. Лёгкие осколочные ранения получили два человека. Госпитализация им не потребовалась.

Кроме того, при атаке БпЛА в Советском районе Брянска повреждения получили два легковых автомобиля.