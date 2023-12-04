Брянские гандболистки завоевали «бронзу» на турнире в Гомеле
Брянские гандболистки заняли третье место среди семи команд на турнире в Гомеле. Об этом сообщили в региональной департаменте физкультуры и спорта.
Международный турнир по гандболу прошёл в Гомеле. В нём участвовали семь команд девушек 10-11 лет из Республики Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга и Брянска.
Регион представили спортсменки Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Девушки выиграли четыре матча из шести. Они завоевали бронзовые медали.
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