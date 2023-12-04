Брянские гандболистки завоевали «бронзу» на турнире в Гомеле

Брянские гандболистки заняли третье место среди семи команд на турнире в Гомеле. Об этом сообщили в региональной департаменте физкультуры и спорта.

Международный турнир по гандболу прошёл в Гомеле. В нём участвовали семь команд девушек 10-11 лет из Республики Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга и Брянска.

Регион представили спортсменки Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Девушки выиграли четыре матча из шести. Они завоевали бронзовые медали.