12 велосипедистов нарушили ПДД в Брянске за один день

2026, 15 сентября 14:33

12 велосипедистов и один водитель СИМ нарушили ПДД в Брянске за один день. Об этом сообщили в региональном УМВД.

11 сентября сотрудники Госавтоинспекции провели в Брянске оперативно-профилактическое мероприятие «Велосипедист». Оно направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и выявление административных правонарушений.

Всего инспекторы пресекли 13 нарушений правил дорожного движения. 12 совершили велосипедисты и одно – водитель СИМ. На всех инспекторы составили административные материалы. Каждому грозит штраф.