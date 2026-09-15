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Происшествия

12 велосипедистов нарушили ПДД в Брянске за один день

2026, 15 сентября 14:33
12 велосипедистов нарушили ПДД в Брянске за один день
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12 велосипедистов и один водитель СИМ нарушили ПДД в Брянске за один день. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

11 сентября сотрудники Госавтоинспекции провели в Брянске оперативно-профилактическое мероприятие «Велосипедист». Оно направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и  выявление административных правонарушений.

Всего инспекторы пресекли 13 нарушений правил дорожного движения. 12 совершили велосипедисты и одно – водитель СИМ. На всех инспекторы составили административные материалы. Каждому грозит штраф.

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