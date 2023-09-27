Брянские каратисты победили на Всероссийских играх

Шесть медалей завоевали брянские каратисты на Всероссийских играх в Краснодарском крае. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Соревнования по всестилевому каратэ прошли в рамках XV открытых Всероссийских юношеских игр. В поселке Витязево на турнир собрались 1457 спортсменов из 53 регионов.

Брянскую область представили воспитанники спортшколы «Спартак». Четверо спортсменов завоевали «золото» турнира. Ещё двое — стали серебряным и бронзовым призерами