Брянские каратисты привезли четыре медали с московского турнира

Брянские каратисты вернулись из Москвы с четырьмя наградами. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Центре боевых искусств города Москвы прошли соревнования по киокусинкай карате «Moscow Open». В турнире участвовали 434 спортсмена из 26 регионов.

Сборная Брянской области завоевала четыре награды престижных соревнований.Среди спортсменов 14-15 лет первыми стали Руслан Семионов и Николай Романов. Бронзовую награду завоевал Илья Кутасов.

Серебряную медаль получил Игорь Синегубов в категории 12-13 лет.