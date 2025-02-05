Брянские каратисты завоевали шесть медалей на турнире в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве состоялся межрегиональный турнир по киокусинкай каратэ. За медали боролись свыше 250 спортсменов.

Представители Брянской федерации киокусинкай показали отличные результаты.

Первые места заняли Артём Талагаев, Анастасия Кирющенкова и Игорь Синегубов. Серебряные медали завоевали Мария Моисеенко и Богдан Крыжановский. «Бронза» досталась Александре Колобутиной.