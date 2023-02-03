Брянские лыжницы победили на фестивале в Подмосковье

Брянские лыжницы вернулись с победой с фестиваля в Московской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» имени С.Н. Веселова прошёл в подмосковном Красногорске Московской. В нём участвовали воспитанницы брянской спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам.

Среди девушек 2012 года рождения Дарья Хайдукова стала первой. Её коллега по школе София Колесникова заняла второе место среди девушек 2010 года рождения.