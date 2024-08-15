Брянские лыжники вошли в десятку лучших в стране

Брянские лыжники вошли в десятку лучших на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На базе спортшколы олимпийского резерва «Истина» в Московской области прошло первенство России по лыжероллерным гонкам среди юниоров и юниорок 19-20 лет. В соревнованиях участвовали свыше двухсот спортсменов из 27-и регионов России.

В программу на четыре дня вошли гонки классическим стилем на 10 и 15 километров, спринт, эстафета и масс-старт.

Команда Брянской области по итогам соревнований заняла 9 место.