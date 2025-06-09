Брянские лыжники завоевали девять медалей на соревнованиях в Курске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Курске прошли чемпионат и первенстве Курской области по лыжероллерам. Участвовали в соревнованиях более 100 спортсменов.

Регион представили лыжники Брасовского района. В дисциплине «свободный стиль» первое место заняли Кирилл Болвачев и Дарья Новосельцева. Серебряные медали завоевали Павел Афанасьев и Николай Герасимов.

В гонке классическим стилем «золото» досталось Матвею Алексину и Павлу Афанасьеву. Николай Пушкарев и Савелий Бобков стали вторыми. А бронзовым призёром стал Артём Никонов.