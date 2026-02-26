Трассу «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино обновят по нацпроекту в 2026 году

2026, 26 февраля 15:39

Трассу «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино обновят по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2026 году в план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в вошла трасса «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино в Брянском районе. Подрядчик обновит 1,9 километра дороги.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, уложат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и установят новые дорожные знаки. Дорогу полность на время работ перекрывать не будут. Ремонт пройдет на каждой половине проезжей части при движении транспорта на другой.