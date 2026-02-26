Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Трассу «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино обновят по нацпроекту в 2026 году

2026, 26 февраля 15:39
Трассу «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино обновят по нацпроекту в 2026 году
Источник фото

Трассу «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино обновят по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В 2026 году в план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в вошла трасса «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино в Брянском районе. Подрядчик обновит 1,9 километра дороги. 

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, уложат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и установят новые дорожные знаки. Дорогу полность на время работ перекрывать не будут. Ремонт пройдет на каждой половине проезжей части при движении транспорта на другой.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские многодетные семьи могут потратить выплату за землю на любые нужды
26 февраля 14:28
Брянские многодетные семьи могут потратить выплату за землю на любые нужды
Жительница Жуковки лишилась машины из-за вождения в пьяном виде
26 февраля 13:29
Жительница Жуковки лишилась машины из-за вождения в пьяном виде
Брянские депутаты утвердили новую меру поддержки многодетных семей
26 февраля 12:45
Брянские депутаты утвердили новую меру поддержки многодетных семей

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14326) брянск (6812) ДТП (2688) ГИБДД (2216) прокуратура (2033) уголовное дело (1998) Александр Богомаз (1861) суд (1785) авария (1643) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)