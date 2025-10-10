Брянские параатлеты завоевали три медали на фестиваль «Сириус-2025». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус» прошёл физкультурный фестиваль «Сириус-2025» Всероссийского общества инвалидов для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. На мероприятие собрались более 400 атлетов в возрасте от 18 до 60 лет из 55 регионов. Они состязались в семи видах спорта: дартс, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, стрельба на тренажере SCATT и быстрые шахматы.

В пауэрлифтинге серебряные медали завоевали брянские спортсмены Никита Абрамов и Татьяна Косарева. В дартсе среди мужчин бронзовым призёром стал Владимир Шестаков. В беге на 100 метров он остановился в шаге от пьедестала почёта.

Кроме того, в рамках фестиваля прошли турниры по рекреационно-адаптивному спорту, мастер-классы и творческий конкурс «Твои таланты, Фестиваль».