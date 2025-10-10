Брянские параатлеты завоевали три медали на фестиваль «Сириус-2025». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус» прошёл физкультурный фестиваль «Сириус-2025» Всероссийского общества инвалидов для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. На мероприятие собрались более 400 атлетов в возрасте от 18 до 60 лет из 55 регионов. Они состязались в семи видах спорта: дартс, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, стрельба на тренажере SCATT и быстрые шахматы.
В пауэрлифтинге серебряные медали завоевали брянские спортсмены Никита Абрамов и Татьяна Косарева. В дартсе среди мужчин бронзовым призёром стал Владимир Шестаков. В беге на 100 метров он остановился в шаге от пьедестала почёта.
Кроме того, в рамках фестиваля прошли турниры по рекреационно-адаптивному спорту, мастер-классы и творческий конкурс «Твои таланты, Фестиваль».
08.10.2025 13:11
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из