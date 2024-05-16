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Брянские парапланеристы завоевали три медали на чемпионате ЦФО

2024, 16 мая 08:35 Спорт
Брянские парапланеристы завоевали три медали на чемпионате ЦФО
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Брянские парапланеристы завоевали три медали на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В посёлке Малино в Подмосковье прошёл чемпионат центрального федерального округа по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплине «точность приземления на парапланах». В соревнованиях участвовали лучшие спортсмены из Брянской, Ивановской, Ленинградской, Калининградской, Московской областей и Москвы.

Регион представили воспитанники спортшколы «Пересвет». Первое место заняла Татьяна Варгина. Серебро досталось Дмитрию Потапову. А в общем зачёте команда Брянской области на заняла второе место.

 

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