Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Распылившего на полицейских газовый баллончик брянца ждёт суд

2026, 08 сентября 12:06
Распылившего на полицейских газовый баллончик брянца ждёт суд
Источник фото

Распылившего на полицейских газовый баллончик брянца ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении вреда здоров и нападении на полицейских. Приговор выслушает 42-летний житель посёлка Житня. 

По версии следствия, днём 17 мая у себя дома фигурант поссорился со знакомым. Он несколько раз ударил приятеля по голове металлическим рожком для обуви. От прибывших на вызов сотрудников полиции обвиняемый попытался скрыться. Затем он  распылил на стражей порядка газовый перцовый баллончик.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

63-летний житель Стародубского района лишился автомобиля из-за пьяного вождения
08 сентября 16:31
63-летний житель Стародубского района лишился автомобиля из-за пьяного вождения
Женщина погибла при нападении беспилотника в Злынковском районе
08 сентября 15:35
Женщина погибла при нападении беспилотника в Злынковском районе
Свалку в Клинцовском районе убрали после вмешательства прокуратуры
08 сентября 12:49
Свалку в Клинцовском районе убрали после вмешательства прокуратуры

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16406) брянск (7210) ДТП (2863) ГИБДД (2430) прокуратура (2181) уголовное дело (2129) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1724) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1140)