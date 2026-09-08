Распылившего на полицейских газовый баллончик брянца ждёт суд

2026, 08 сентября 12:06

Распылившего на полицейских газовый баллончик брянца ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении вреда здоров и нападении на полицейских. Приговор выслушает 42-летний житель посёлка Житня.

По версии следствия, днём 17 мая у себя дома фигурант поссорился со знакомым. Он несколько раз ударил приятеля по голове металлическим рожком для обуви. От прибывших на вызов сотрудников полиции обвиняемый попытался скрыться. Затем он распылил на стражей порядка газовый перцовый баллончик.