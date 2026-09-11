5,3 километра трассы «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск обновили по нацпроекту

2026, 11 сентября 12:24

5,3 километра трассы «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Выгоничском районе обновили участок трассы «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск. Подрядчик отремонтировал 5,3 километра дороги от поворота с федеральной автодороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь до развилки на Мякишево сторону Трубчевска.

Специалисты восстановили прикромочные лотки для отвода воды и отремонтировали водопропускные трубы. На некоторых участка проезжую часть выравнили щебнем.

По технологии холодной регенерации старое покрытие стало компонентом нового двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также на трассе восстановили барьерное ограждение.

В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку со светоотражающими элементами.