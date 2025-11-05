Брянские пловцы семь раз поднимались на пьедестал почёта в Казани

Брянские пловцы семь раз поднимались на пьедестал почёта на Всероссийских соревнованиях в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Казани стартовали всероссийские соревнования по плаванию. Участие в турнире принимают участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Брянска.

Тимофей Щурик завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем и бронзовую – на дистанции 100 м комплексное плавание.

Вероника Немова заняла второе место на дистанции 200 метров брассом, а третье место – на дистанции 100 метров в комплексном плавании и 100 метров брассом. Также дважды бронзовым призом соревнований стала Мария Колесникова. Он выступила на дистанциях 50 и 200 метров на спине.