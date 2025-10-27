Брянские полиатлонисты завоевали четыре награды Кубка России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Сочи прошёл третий этап Кубка России по полиатлону в дисциплине «3-борье с бегом». На турнире успешно выступили брянские спортсмены.

Среди мужчин золотую медаль завоевал Максим Подтыкайлов. В командном зачёте спортшкола города Карачев заняла второе место.

По сумме двух этапов определялся победитель Кубка России текущего года. Им стал брянский спортсмен Максим Подтыкайлов. Третье место занял брянец Павел Прудников.