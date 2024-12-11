Брянские полицейские стали призёрами всероссийского турнира по дзюдо

Брянские полицейские заняли второе место на всероссийском турнире по дзюдо. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Во Владимире прошёл Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя России генерал-полковника милиции Ивана Голубева. В соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из десяти регионов России.

В команду УМВД России по Брянской области четыре стража порядка из Брянска и Почепского района. Они выступили в весовых категориях от 60 до 100 кг.

В общекомандном зачете сборная УМВД России по Брянской области стала второй, уступив дзюдоистам из Нижегородской области.