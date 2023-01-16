Брянские регбисты взяли «серебро» на чемпионате ЦФО
Брянский «Пересвет» завоевал серебряную награду на Чемпионате ЦФО по снежному регби. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.
В Железногорске прошёл Чемпионат Центрального федерального округа по снежному регби. В нём участвовали семь команд из Курска, Железногорска, Рыльска, Воронежа и Брянска.
Регбисты брянского клуба «Пересвет» дошли до финала состязаний. Но в итоговой игре они уступили команде «Руда» из Железногорска.
«Пересвет» получил серебряную награду Чемпионата. Бронзовыми призерами стали спортсмены команда «Гвозди» из Воронежа.
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