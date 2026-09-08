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Происшествия

63-летний житель Стародубского района лишился автомобиля из-за пьяного вождения

2026, 08 сентября 16:31
63-летний житель Стародубского района лишился автомобиля из-за пьяного вождения
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63-летний житель Стародубского района лишился автомобиля из-за пьяного вождения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения рассмотрел брянский суд. На скамье подсудимых оказался 63-летний житель Стародубского района.

Вечером 28 марта фигуранта за рулём автомобиля «ВИС 2345» на улице Комсомольской в селе Запольские Халеевичи остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. У мужчины были признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к 180 часам обязательных работ и лишил водительских прав на полтора года. Автомобиль конфискован в доход государства. В законную силу решение не вступило.

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