63-летний житель Стародубского района лишился автомобиля из-за пьяного вождения

2026, 08 сентября 16:31

63-летний житель Стародубского района лишился автомобиля из-за пьяного вождения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения рассмотрел брянский суд. На скамье подсудимых оказался 63-летний житель Стародубского района.

Вечером 28 марта фигуранта за рулём автомобиля «ВИС 2345» на улице Комсомольской в селе Запольские Халеевичи остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. У мужчины были признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 180 часам обязательных работ и лишил водительских прав на полтора года. Автомобиль конфискован в доход государства. В законную силу решение не вступило.