Военные сбили 171 вражеский БпЛА за сутки над Брянской областью

2026, 11 сентября 10:55

Военные сбили 171 вражеский БпЛА за сутки над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 171 вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.