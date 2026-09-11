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Военные сбили 171 вражеский БпЛА за сутки над Брянской областью

2026, 11 сентября 10:55
Военные сбили 171 вражеский БпЛА за сутки над Брянской областью
Источник фото

Военные сбили 171 вражеский БпЛА за сутки над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ.  Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 171 вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа самолётного типа. Все цели уничтожили  подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения  Росгвардии.

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