Подъезд дома на улице Калинина в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры

2026, 10 сентября 09:26

Подъезд дома на улице Калинина в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры Советского района Брянска выявили нарушения исполнения жилищного законодательства. В многоквартирном доме № 103 по улице Калинина оказались серьёзно повреждены входное крыльцо и карнизные свесы. В подъезде многоэтажке на стенах и потолка присутствовали следы залития и отслоение штукатурки.

Прокуратура внесла представление управляющей компани. После этого нарушения были устранены. Специалисты отремонтировали крыльцо, обновление штукатурный слой и привели в порядок фасад дома.

Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности.