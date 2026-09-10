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Происшествия

Подъезд дома на улице Калинина в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры

2026, 10 сентября 09:26
Подъезд дома на улице Калинина в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры
Источник фото

Подъезд дома на улице Калинина в Брянске отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

 

Сотрудники прокуратуры Советского района Брянска выявили нарушения исполнения жилищного законодательства. В многоквартирном доме № 103 по улице Калинина оказались серьёзно повреждены входное крыльцо и карнизные свесы. В подъезде многоэтажке на стенах и потолка присутствовали следы залития и отслоение штукатурки.

Прокуратура внесла представление управляющей компани. После этого нарушения были устранены. Специалисты отремонтировали крыльцо, обновление штукатурный слой и привели в порядок фасад дома.

Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

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