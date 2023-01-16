Брянские рукопашники завоевали 16 медалей в Курске

Брянские спортсмены вернулись с 16 медалями с турнира по рукопашному бою в Курске.
Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина» прошли в Курске. В них участвовали более 400 спортсменов от 12 лет до 21 года из 23 регионов России.
На турнире Брянскую область представили воспитанник спортшкол «Торпедо» из Брянска и «Десна» из Жуковки. Спортсмены завоевали 16 наград. Юные рукопашники заняли три первых места, четыре – вторых и пять – третьих. Также Егор Колесников и Ибад Байрамов награждены призом «За Волю к победе». А Данила Иванцов показал лучшую технику на турнире.
Спортсмены «Торпедо» в возрастной категории от 18 до 21 года показали 100%-ый результат. Владлена Иващенкова, Александр Горохов, Влад Федосейский, Валера Фомичёв завоевали золотые медали.
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