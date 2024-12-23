Брянские шашисты привезли семь медалей из Орла

Брянские шашисты привезли семь медалей со всероссийских соревнований в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменту физкультуры и спорта.

В Орле прошёл чемпионате России по обратной игре в шашки и всероссийские соревнования «Города воинской славы». В них успешно выступили брянские спортсмены.

Так, на чемпионате представители Жуковки Алиса Коляева и Юрий Ворохобов заняли второе место. А во всероссийских соревнованиях Илья Мглинец завоевал золотую серебряную и бронзовые медали. Он выступал блиц-турнире по поддавкам среди юниоров, в молниеносной программе и в микс-турнире среди мужчин. А Алиса Коляева выиграла блиц-турнир по поддавкам среди юниорок и в микс-турнир среди женщин.