Брянские спортсмены поучаствовали в международных Играх айкидо

Два брянских спортсмена представи регион на международных Играх айкидо. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошли международные Игры айкидо. Участвовали в них спортсмены из России, Японии, Филиппин, Абхазии, Беларуси, Джибути, Египта, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Сербии, Таджикистана, Шри-Ланки, Индии, Туниса, Камеруна, Ганы, Азербайджана и Кот-д’Ивуара. Они разыграли 20 комплектов наград.

России представили спортсмены из 25 регионов. В их числе и воспитанники регионального отделения Национального Совета Айкидо России по Брянской области Виктор Прилипко и Алексей Пальшин.

Сборная России стала первой в общекомандном зачёте. В тройку лидеров вошли спортсмены из Казахстана и Японии.