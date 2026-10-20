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Образование

Брянские кадеты стали вторыми на международном слёте «Кадетское содружество»

2026, 20 октября 15:32
Брянские кадеты стали вторыми на международном слёте «Кадетское содружество»
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Брянские кадеты стали вторыми среди команд на международном слёте «Кадетское содружество». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

 

На прошлой неделе в городе Санкт-Петербурге состоялся 14-й Международный слёт кадет России и ближнего зарубежья «Кадетское содружество». Участие в нём приняли 16 образовательных учреждений из 14 населённых пунктов 10 регионов России и Республики Казахстан.

Брянскую область представила команда кадетской школы имени Героя России Валерия Ивановича Шкурного. Школьники заняли первое место в разборке и сборке автомата, военно-тактической игре «Лазертаг» и конкурсе «Самая воспитанная, культурная и дисциплинированная команда». Брянские кадеты стали вторыми в конкурсе строя и песни и сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Третье место команде досталось в конкурсах символики и атрибутики и «Визитная карточка команды», в соревнованиях по мини-футболу. Брянские кадеты заняли второе место в общекомандном зачёте.

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