Брянские кадеты стали вторыми на международном слёте «Кадетское содружество»

2026, 20 октября 15:32

Брянские кадеты стали вторыми среди команд на международном слёте «Кадетское содружество». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

На прошлой неделе в городе Санкт-Петербурге состоялся 14-й Международный слёт кадет России и ближнего зарубежья «Кадетское содружество». Участие в нём приняли 16 образовательных учреждений из 14 населённых пунктов 10 регионов России и Республики Казахстан.

Брянскую область представила команда кадетской школы имени Героя России Валерия Ивановича Шкурного. Школьники заняли первое место в разборке и сборке автомата, военно-тактической игре «Лазертаг» и конкурсе «Самая воспитанная, культурная и дисциплинированная команда». Брянские кадеты стали вторыми в конкурсе строя и песни и сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Третье место команде досталось в конкурсах символики и атрибутики и «Визитная карточка команды», в соревнованиях по мини-футболу. Брянские кадеты заняли второе место в общекомандном зачёте.