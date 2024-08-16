Брянские спортсмены провели сборы в Крыму

Воспитанники Брянской федерации айкидо провели сборы в Крыму. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Крыму на базе Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» прошли сборы межрегионального клуба «БеКСАй». В них участвовали 40 ребят из Белгорода, Московской области, республики Коми а также воспитанники Брянской федерации айкидо.

Две недели дети активно тренировались. Каждый день начинался с зарядки с элементами айкидо на побережье Черного моря. Мастер-классы для юных бойцов проводили генеральный секретарь федерации всестилевого айкидо России Олег Бекетов, мастер спорта Татьяна Кравченко, мастер спорта России Владислав Волков.

Ребята также показали отличные результаты в выполнении нормативов комплекса ГТО.

«Сборы это не только тренировочный процесс. Спорт был и остается объединяющие силой. Ребята из различных областей, в том числе и приграничных, смогли сдружиться, отдохнуть, с пользой провести время», — отметил Олег Бекетов.