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Криминал

Кражу 14 тысяч рублей с банковской карты раскрыли полицейские в Брянске

2026, 27 августа 18:22
Кражу 14 тысяч рублей с банковской карты раскрыли полицейские в Брянске
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Кражу 14 тысяч рублей с банковской карты раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 45-летняя жительница Володарского района города Брянска. У женщины пропала банковская карта. До того момента как заявительница заблокировала платёжное средство, со счёта оказались списаны 14 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что потерпевшая выронила карту из чехла мобильного телефона во время разговора. Её подобрал 28-летний мужчина. Ранее закон он не нарушал. Подозреваемый чужой картой оплатил в магазинах одежду, продукты и спиртные напитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб фигурант возместил.

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