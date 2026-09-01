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Образование

10 250 первоклассников сели за парты в Брянской области

2026, 01 сентября 12:00
10 250 первоклассников сели за парты в Брянской области
Источник фото

10 250 первоклассников сели за парты в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.  

 

1 сентября в Брянской области школьные звонки прозвучали для 122 958 детей. Впервые за парты сели 10 250 ребят. 

«Признателен учителям и педагогам, которые не просто дают знания. Мудрые наставники формируют личность с характером и жизненными ценностями. Родителям — терпения и спокойствия в любых ситуациях. Ваша поддержка помогает детям преодолевать любые трудности», – подчеркнул врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

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