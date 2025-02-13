Брянские спортсмены завоевали медали на Кубке России по радиоуправляемым моделям

Брянские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по радиоуправляемым моделям. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В Брянске прошёл Кубок России по радиоуправляемым моделям багги и внедорожникам. На трассе спорткомплекса «Динамо» выступили спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Курска, Орла и Брянска. Активное участие приняли воспитанники объединения «Автомоделирование» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

В классе «багги» золотую медаль завоевал Борис Бирюков. «Серебро» досталось Сергею Новикову.

В классе радиоуправляемых внедорожников второе и третье место заняли Даниил и Михаил Храмцовы.