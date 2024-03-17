Брянские студенты стали третьими на чемпионате России

Брянские студенты заняли третье место на чемпионате России по легкой атлетике. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ярославле прошёл Зимний чемпионат Российского студенческого союза по легкой атлетике. В нем впервые участвовали студенты Брянского государственного университета имени академика Петровского.

Первое место в беге на 800 метров заняла Елена Ахременко. Она же завоевала «серебро» на дистанции в 1500 метров.

Также три бронзовые медали в прыжках и беге получили брянские спортсмены Полина Филина, Алина Силахина и Максим Кузьмин. Команда брянского вуза стала третьей в общем зачёте.