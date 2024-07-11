Брянская студентка стала серебряным призёром всероссийского фестиваля в Волгограде

Студентка БГУ Светлана Селезнева стала серебряным призёром всероссийского фестиваля в Волгограде.

В Волгограде прошёл юбилейный V Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов высших учебных заведений. Участие в фестивале приняли 50 команд, состоящие из 400 спортсменов со всей страны.

Брянскую область представляли шесть студентов Брянского государственного университета: Ермилова Алина, Селезнева Светлана, Ященкова Олеся, Молчанов Александр, Сланченко Иван, Никулина Мария. Они представили факультет физической культуры.

Девушки и юноши продемонстрировали высокий уровень подготовки во всех дисциплинах. В личном зачете лучшей стала Светлана Селезнева, завоевавшая серебряную медаль.

Фестиваль ГТО среди студентов был организован Минспортом России при поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».

Наталья Сальникова