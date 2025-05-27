Брянские теннисисты привезли четыре медали из Курска. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Курске прошло первенство Курской области по теннису. Участвовали в турнире спортсмены в возрасте до 17 лет.

Регион представили воспитанники спортшколы «Горизонт». В одиночном разряде серебряными призёрами стали Вероника Ермакова и Сергей Васейкин. А в смешанных парных разрядах Вероника и Сергей завоевали золотые медали.