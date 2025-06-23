Брянские тяжелоатлеты завоевали девять медалей первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Южно-Сахалинск прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. Участвовали в соревнованиях более 300 спортсменов в возрасте от 15 до 23 лет из 41 субъекта.

Среди юниорок три бронзовые медали завоевала воспитанница брянской спортшколы «Электрон» Варвара Андрюшина. Два «золота» и одно «серебро» первенства завоевал Максим Могучев из школы «Сталь». Дважды серебряным призёром стал Станислав Прошин. А третье место соревнований занял Артём Трошин.