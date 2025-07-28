Брянские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире в Москве. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На арене спортивного хаба «Салют Гераклион» в Москве прошли Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Путь к Олимпу». Мероприятие посвящено 140-летия российской атлетики, а также Владиславу Краевскому и Георгию Рибопьеру, которые внесли вклад в развитие этой спортивной дисциплины.

Регион представили воспитанники брянского спорткомплекса «Десна». В возрастной категории до 12 лет выступил Тимофей Канаев. В весовой категории 81 кг он стал серебряным призёром соревнований.

В рамках всероссийского турнира прошли региональные состязания. Там первое место заняла брянская спортсменка Дарья Корнеева, а третье – Дарья Черкасова.