Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянца ждёт суд за гибель пожилого водителя мопеда

2026, 05 октября 17:57
Брянца ждёт суд за гибель пожилого водителя мопеда
Источник фото

Брянца ждёт суд за гибель пожилого водителя мопеда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Перед Стародубским районным судом предстанет 56-летний брянец. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, днём 22 мая на 8 км автодороги «Стародуб — Новые Ивайтенки» фигурант за рулём автомобиля «ЗИЛ» при повороте налево не уступил дорогу водителю мопеда. При столкновении 76-летний мужчина получил тяжёлые травмы. Спустя два месяца потерпевший умер в больнице. 

Обвиняемый признал вину и пояснил, что не заметил мопед.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Директор УК в посёлке Локоть получил условное наказание за пострадавшего ребёнка
05 октября 14:31
Директор УК в посёлке Локоть получил условное наказание за пострадавшего ребёнка
Более четырёх километров трассы в Брянском районе обновили по нацпроекту
05 октября 13:33
Более четырёх километров трассы в Брянском районе обновили по нацпроекту
Шесть медалей завоевали брянские самбисты на всероссийском турнире
05 октября 12:49
Шесть медалей завоевали брянские самбисты на всероссийском турнире

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16723) брянск (7253) ДТП (2886) ГИБДД (2454) прокуратура (2204) уголовное дело (2146) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1739) мчс (1586) коронавирус (1272) дороги (1164)