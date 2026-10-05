Брянца ждёт суд за гибель пожилого водителя мопеда

2026, 05 октября 17:57

Брянца ждёт суд за гибель пожилого водителя мопеда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Перед Стародубским районным судом предстанет 56-летний брянец. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, днём 22 мая на 8 км автодороги «Стародуб — Новые Ивайтенки» фигурант за рулём автомобиля «ЗИЛ» при повороте налево не уступил дорогу водителю мопеда. При столкновении 76-летний мужчина получил тяжёлые травмы. Спустя два месяца потерпевший умер в больнице.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что не заметил мопед.