Шесть наград завоевали брянские самбисты на всероссийском турнире

2026, 07 октября 12:09

Шесть наград завоевали брянские самбисты на всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В прошедшие выходные в городе Людиново Калужской области состоялись всероссийские соревнования «Кубок Пирсена» по самбо. За медали боролись 237 спортсменов из 25 регионов.

Представители Брянской области завоевали шесть медалей. Первое место занял воспитанники спортшколы по борьбе Алексей Лагерев. Вторым стал Тимофей Оловянный из СШ «Торпедо». Бронзовые медали завоевали Данила Воронцов, Александр Новиков, Дмитрий Борисов и Игорь Сотников.