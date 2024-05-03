Брянские тяжелоатлеты завоевали восемь наград на чемпионате ЦФО

Брянские спортсмены из «Стали» завоевали восемь медалей на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Ярославле прошёл чемпионат Центрального федерального округа по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В турнире участвовали воспитанники спортшколы «Сталь» Брянска.

Первое место заняли Александра Паращук и Максим Могучев. Серебряными призёрами турнира стали Иван Усов, Кирилл Красный, Алексей Осипов, Матвей Сидоров и Станислав Прошин. на третью ступень пьедестала в весовой категории 67 кг поднялся брянец Роман Наперов.