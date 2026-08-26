Врио губернатора Брянской области встретился с участниками Международного культурного форума

2026, 26 августа 17:39

Врио губернатора Брянской области встретился с участниками Международного культурного форума. Об этом сообщил глава региона сообщил в своих соцсетях.

На прошлой неделе в Москве состоялся V Международный детский культурный форум. Участие в нём приняли более 1800 человек в возрасте от 12 до 17 лет из всех регионов России и 17 стран. Мероприятие посетили и юные таланты из Брянской области. Они встречались со звездами эстрады, побывали на мастер-классах, творческих уроках, поучаствовали в конкурсах и дискуссиях.

После возвращения с форума школьники решили поделиться впечатлениями. Они пригласили на встречу временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Мероптие состоялось в модельной библиотеке № 1 имени. Добычина.

«Поездка на конкурс, форум — это всегда событие, особенно для детей из приграничья — Климова, Белой Березки, Севска, которые живут в непростой обстановке, но не теряют присутствия духа, занимаются творчеством, развиваются. Все держится на людях, которые сегодня на переднем крае, и я признателен ребятам, их родителям, педагогам за такую жизненную позицию», – отметил Егор Ковальчук.