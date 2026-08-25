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Транспорт

Расписание электричек между Брянском и Суземкой изменится с будущей среды

2026, 25 августа 10:45
Расписание электричек между Брянском и Суземкой изменится с будущей среды
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Расписание электричек между Брянском и Суземкой изменится с будущей среды. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

Со среды, 26 августа, изменится расписание пригородных поездов, курсирующих из города Брянска в посёлок Суземку. Электричка № 6553 будет отправляться из областного центра на 39 минут позже – в 6 часов утра. Поезд № 6557 будет уходить на 1 час 54 минуты позже привычного расписания – в 14 часов 37 минут.

Электропоезд № 6556 из Суземки выйдет на 2 часа 51 минуту раньше – в 10:37. Поезд № 6558 отправится в 17 часов 10 минут.

 

Фото: Московской железной дороги

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