Брянские волейболистки стали вторыми на Кубке России

Брянские спортсменки стали вторыми на Кубке России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в городской администрации.

Промежуточный этап Кубка России по волейболу на снегу прошёл в Москве на площадках ВДНХ. В нём участвовала женская команда Брянского городского спортивного комбината «Спартак». За три дня девушки обыграли столичное «Торпедо», «Зарядье-Одинцово» из Подмосковья и «Локомотив-СШОР» из Калининградской области.

В финале «Спартак» встретился с «Динамо-Татарстан» из Казани. Фортуна отвернулась от брянских волейболисток. Турнир закончился со счётом 0:2. «Спартак» стал серебряным призёром этапа Кубка России.