Брянские волейболисты выиграли этап чемпионата ЦФО

Брянские волейболисты завоевали две награды этапы чемпионата ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На стадионе имени Ленина в Орле прошёл второй этап чемпионата Центрального федерального округа по пляжному волейболу. В турнире участвовали 18 мужских и 13 женских команд из Орловской, Брянской, Курской и Ярославской областей.

Воспитанники брянского «Спартака» Артем Цепко и Николай Мовчан завоевали золотую награду чемпионата. А Кристина Костикова и Лидия Мигаль стали серебряными призёрами.