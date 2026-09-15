Добровольцы ищут заблудившегося в лесу 74-летнего жителя Брянщины

2026, 15 сентября 09:47

Добровольцы ищут заблудившегося в лесу 74-летнего жителя Брянской области. Ориентировку распространили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Степан Игнатьевич Антощенков пропал в Брянской области. 74-летний мужчина ушёл в лес вблизи деревни Прилепы в Навлинском районе 13 сентября. Обратно он не вернулся. К поискам присоединились добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые, усы. Мужчина был одет в тёмно-синюю рубашку, зелёные ветровку и брюки, чёрные туфли.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.