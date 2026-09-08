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Образование

Более 21 тысячи школьников получают бесплатное питание в Брянске

2026, 08 сентября 14:33
Более 21 тысячи школьников получают бесплатное питание в Брянске
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Более 21 тысячи школьников получают бесплатное питание в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили организацию питания в школах. Начальник управления образования Альберт Малкин рассказал, что в 21 527 ребят посещают с 1 по 4 класс. Горячее питание для них оплачивается полностью за счёт бюджета.

Некоторые ученики старших классов также питаются бесплатно. К льготным категориям относятся дети с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей.

Практически во всех школах города завтраки и обеды для детей доставляют сторонние организации. Только школа 9 и гимназия 3 сохранили собственную кухню.

«Родители обязаны вовремя уведомить школу, если у ребенка ограничения по питанию, мы стараемся учесть все нюансы, обеспечить отдельное меню», — пояснил Альберт Малкин.

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