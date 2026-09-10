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Брянская прокуратура требует освободить проход к ручью в Почепе

2026, 10 сентября 08:36
Брянская прокуратура требует освободить проход к ручью в Почепе
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Брянская прокуратура требует освободить проход к ручью в Почепе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения водного законодательства. Проверяющие обнаружили в границах береговой полосы ручья Немига в городе Почепе  забор, который возвёл собственник домовладения. Ограждение препятствует свободному проходу граждан к водному объекту общего пользования.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, потребовав демонтировать забор и обеспечить доступа граждан к ручью и его пятиметровой прибрежной полосе. Акт находится на рассмотрении.

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