Брянская прокуратура требует освободить проход к ручью в Почепе

2026, 10 сентября 08:36

Брянская прокуратура требует освободить проход к ручью в Почепе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения водного законодательства. Проверяющие обнаружили в границах береговой полосы ручья Немига в городе Почепе забор, который возвёл собственник домовладения. Ограждение препятствует свободному проходу граждан к водному объекту общего пользования.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, потребовав демонтировать забор и обеспечить доступа граждан к ручью и его пятиметровой прибрежной полосе. Акт находится на рассмотрении.