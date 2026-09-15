Юные брянские самбисты стали призёрами первенства «Бородино»

2026, 15 сентября 09:39

Юные брянские самбисты стали призёрами первенства «Бородино». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в городе Можайске Московской области прошло открытое первенство Можайского муниципального округа по боевому самбо «Бородино». Соревнования посвятили 214-годовщине Бородинского сражения.

Брянск представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе.

Серебряную медаль завоевал Андрей Чекин. Бронзовыми призёрами стали Александр Трыков, Александр Геращенко, Георгий Гладченков и Владислав Бобков. В шаге от пьедестала почёта остановились Иван Щекатуров и Арсений Кузовин.