Брянские волейболисты завоевали «бронзу» всероссийского турнира

Брянские волейболисты заняли третье место на всероссийском турнире в Омске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Омске прошли всероссийские соревнования общества «Динамо» по волейболу. В турнире участвовали 189 спортсменов в составе 17 команд.

В их числе и волейболисты Брянской региональной организации «Динамо». Они стали бронзовыми призёрами.