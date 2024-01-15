Брянские хоккеисты выиграли матч Первенства ЦФО
Юные брянские хоккеисты выиграли матч Первенства Центрального федерального округа. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
На ледовой арене «Десна» прошёл матч Первенства Центрального федерального округа. Участвовали в нём юноши 2010 года рождения.
На поле встретились СК «Брянск» и «Тигры» из Тулы. Матч закончился со счётом 5:3 в пользу брянских спортсменов.
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